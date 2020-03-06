Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, который контактировал с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи, изолировали.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook

Прямая речь: "... депутата Волошина все же изолировали. ... Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО".

УП пытается получить комментарий у нардепов Сюмар и Волошина.

Предыстория:

В конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и находится в реанимации.

На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.