Нардепа ОПЗЖ, который контактировал с инфицированным коронавирусом, изолировали — Сюмар

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Пятница, 6 марта 2020, 14:51

Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, который контактировал с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи, изолировали.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook

Прямая речь: "... депутата Волошина все же изолировали. ... Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО".

УП пытается получить комментарий у нардепов Сюмар и Волошина.

Предыстория: 

В конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и находится в реанимации.

На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Украинская правда
Темы: коронавирус ОПЗЖ здоровье Верховная Рада


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