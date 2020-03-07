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16 из 20 человек, которых проверяют на коронавирус, здоровы – Минздрав

Суббота, 7 марта 2020, 11:32
16 из 20 человек, которых проверяют на коронавирус, здоровы – Минздрав

Исследование 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус COVID-19 и контактных лиц показали отрицательный результат.

Источник: Минздрав Украины

Дословно: "В вирусологической референс лаборатории ЦОС по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных.

Среди них исследование 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются".

Детали: Сообщается, что всего с начала 2020 года в Центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.

В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях в COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Знать больше: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. алгоритм действий

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: коронавирусМинздрав
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