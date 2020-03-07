Зеленский о работе Шмыгаля на Ахметова: Олигархи нанимают лучших

Президент Владимир Зеленский уверяет, что олигархи не имеют влияния на правительство.

Источник: интервью Зеленского Bloomberg, записанное в пятницу вечером и опубликованное в субботу

Детали: Издание пишет, что Зеленский не переживает из-за того, что новый премьер Денис Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

Прямая речь: "Они (олигархи - ред.) владеют 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать".

Детали: Зеленский также пояснил, что инициировал смену прошлого правительства из-за эффективности его работы.

Прямая речь: "Нам нужно было реагировать на эффективность работы Кабинета. Когда вы проводите такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что Украина, возможно, больше никогда не сможет этого сделать".

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они нам это дают, это означает, что они эффективны. Я все еще жду".

Что предшествовало: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.

С января 2018 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС (Обособленное подразделение "Бурштынская тепловая электрическая станция" акционерного общества "ДТЭК Западэнерго"), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.