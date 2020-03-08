Пассажирам Grand Princess разрешат сойти на берег в США

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Воскресенье, 8 марта 2020, 15:44

Пассажиры лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус и который стоит у побережья Северной Калифорнии, смогут сойти на берег в порту Окленд.

Источник: CBS со ссылкой на местных чиновников

Детали: Процесс высадки займет не менее двух дней.

Первоначально сообщалось, что судно прибудет в порт в воскресенье, но затем планы изменились.

"Корабль прибудет в порт Окленда в понедельник, время пока не определено", - сообщили представители круизного агентства.

Все пассажиры будут проверены на наличие коронавируса, прежде чем им будет разрешено покинуть судно.

Отмечается, что жители Калифорнии будут помещены в медучреждение на карантин в этом штате, некалифорнийцев поместят в учреждения в других штатах. Экипаж будет проходить карантин на борту лайнера.

Что предшествовало: 7 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.

По данным МИД Украины, на лайнере находится 49 граждан Украины.

Украинская правда
Темы: коронавирус США корабли


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