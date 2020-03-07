На лайнере Grand Princess, где обнаружили коронавирус, 49 украинцев

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Суббота, 7 марта 2020, 11:17

На борту лайнера "Grand Princess", который изолирован у берегов Калифорнии (США) из-за вспышки коронавируса, находится 49 граждан Украины.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УП

Дословно: "По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины".

Детали: Погорельцев отметил, что в настоящее время лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.

В зависимости от результатов тестов будет принято соответствующее решение о карантине части пассажиров или всего судна.

Что предшествовало: 7 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.

Предыстория:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран. На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 4 – граждане Украины.
  • 1 марта последняя группа людей с лайнера Diamond Princess, который находился на карантине, высадилась на берег.
  • Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус США корабли


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