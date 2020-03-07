На лайнере Grand Princess обнаружили коронавирус
Суббота, 7 марта 2020, 02:47
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.
Источник: CNN
Прямая речь: "У 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат".
Детали: Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.
Напомним:
- 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 4 – граждане Украины.
- 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.