На лайнере Grand Princess обнаружили коронавирус

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Суббота, 7 марта 2020, 03:47

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.

Источник: CNN

Прямая речь: "В 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат".

Детали: Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.

Напомним:

  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 4 – граждане Украины.
  • 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.

Темы: США коронавирус


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