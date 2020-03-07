На лайнере Grand Princess обнаружили коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.

Источник: CNN

Прямая речь: "У 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат".

Детали: Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.

Напомним: