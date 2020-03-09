На всех континентах от COVID-19 вылечились 62 000 человек

Количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 110 тысяч, вылечились почти 62 000 человек

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 1492 новых больных, 133 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 7385 человек.

В Испании подтверждены 173 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 743 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

В Франции обнаружили более 150 случаев инфицирования COVID-19.

В Китае за сутки зарегистрировано меньше 50 новых больных.

О первых случаях выявления вируса заявили в Албании и Бангладеш

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Напомним: