На всех континентах от COVID-19 вылечились 62 000 человек
Количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 110 тысяч, вылечились почти 62 000 человек
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: В Италии за сутки обнаружили 1492 новых больных, 133 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 7385 человек.
В Испании подтверждены 173 новых случаев инфицирования.
В Иране заявили о 743 новых случаях инфицирования коронавирусом.
В США зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.
В Франции обнаружили более 150 случаев инфицирования COVID-19.
В Китае за сутки зарегистрировано меньше 50 новых больных.
О первых случаях выявления вируса заявили в Албании и Бангладеш
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.