На всех континентах от COVID-19 вылечились 62 000 человек

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Понедельник, 9 марта 2020, 06:35

Количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 110 тысяч, вылечились почти 62 000 человек

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 1492 новых больных, 133 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 7385 человек.

В Испании подтверждены 173 новых случаев инфицирования. 

В Иране заявили о 743 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

В Франции обнаружили более 150 случаев инфицирования COVID-19.

В Китае за сутки зарегистрировано меньше 50 новых больных.

О первых случаях выявления вируса заявили в Албании и  Бангладеш

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Темы: коронавирус


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