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Подозреваемый по делу MH17 не боится суда, роскошно живет в РФ и отдыхает в Крыму

Понедельник, 9 марта 2020, 12:50
Подозреваемый по делу MH17 не боится суда, роскошно живет в РФ и отдыхает в Крыму

Россиянин Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), подозреваемый по делу MH17, не боится судебного процесса в Нидерландах, который стартовал в понедельник, и ведет роскошный образ жизни в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации нидерландского издания AD.

Сергей Дубинский, глава разведки "ДНР" и ветеран ГРУ РФ, по мнению обвинения, является организатором боевого применения установки БУК, с которой был сбит авиалайнер.

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли он беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует Конституция РФ. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию по телефону.

По данным AD, сейчас Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых по делу MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в октябре прошлого года в сети циркулировало видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими боевиками "ДНР" отдыхал на лодке у побережья Крыма. 

Дубинский отрицает, что несет ответственность за сбивание Боинга. Он говорит, что все телефонные разговоры с его участием, обнародованные СБУ, были отредактированы.

"Это был или украинский БУК, или реактивный самолет, или истребитель. Как только черные ящики были найдены, мы их открыто передали ... Все, что я знаю, это то, что никто не дал нам БУК", - говорит бывший боевик.

Он утверждает, что не приедет на суд в Нидерланды, поскольку никто из подозреваемых "не имеет ничего общего с катастрофой MH17".

На судебное заседание по MH17 не пришел ни один из подозреваемых, но один из них нанял команду адвокатов.

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Темы: MH17ДонбассКрымсуд
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