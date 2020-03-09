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Шмыгаль утвердил новый план профилактики и борьбы с коронавирусом

Понедельник, 9 марта 2020, 13:38
Шмыгаль утвердил новый план профилактики и борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Источник: правительственный портал по итогам заседания антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса.

Детали: По поручению главы правительства, соответствующие ведомства должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности.

До 11 марта должен быть определен объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.

Также до 11 марта МОЗ и Минфин должны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Дословно: "Премьер-министр поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты".

Руководитель АМКУ должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

МОЗ Украины обязали разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Медработникам и/или работникам Госпогранслужбы поручено предусмотреть осмотр всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

В пунктах пропуска поручено обеспечить дежурство реанимационных и медавтомобилей".

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Напомним,

По состоянию на 9 марта, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 110 тысяч человек, вылечились почти 62 тыс. человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьеШмыгальМинздрав
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