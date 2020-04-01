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В мире уже более 850 тысяч диагностированных случаев коронавируса

Среда, 1 апреля 2020, 02:53
В мире уже более 850 тысяч диагностированных случаев коронавируса

30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случая заражения коронавируса 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В мире с 856 996 случаев заболевания 177917 человек выздоровела и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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Темы: коронавирус
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