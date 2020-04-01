Россиян загоняют на карантин сиреной

В Новосибирске с 1 апреля раз в час включают сирену, чтобы напоминать людям о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Источник: "Новая газета", NGS.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области

Дословно МЧС: "Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям".

В Новосибирске с 1 апреля раз в час включают сирену, чтобы «напоминать о соблюдении режима самоизоляции».



Видео: Дарья Шумских pic.twitter.com/QOwSFq5eiv — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

Детали: Отмечается, что сигнал сирены и предупреждение оставаться дома начали включать с 9 часов утра.

В МЧС добавили, что пока сирены будут звучать каждый час c 9 до 21, но, возможно, что-то изменится. Система оповещения будет действовать до 5 апреля.

Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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