Россиян загоняют на карантин сиреной

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Среда, 1 апреля 2020, 09:15

В Новосибирске с 1 апреля раз в час включают сирену, чтобы напоминать людям о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Источник: "Новая газета", NGS.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области

Дословно МЧС: "Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям". 

Детали: Отмечается, что сигнал сирены и предупреждение оставаться дома начали включать с 9 часов утра.

В МЧС добавили, что пока сирены будут звучать каждый час c 9 до 21, но, возможно, что-то изменится. Система оповещения будет действовать до 5 апреля.

Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Предыстория: 

  • 1 апреля во всем мире было зарегистрировано 856 996 случаев заражения коронавирусом. 42091 человек умер от осложнений, вызванных болезнью, 177917 человек выздоровели. В России зафиксировано 2337 заражений и 17 смертей.

 



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