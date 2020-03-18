В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Обновлено 25 марта

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Пандемия Covid-19 стала новым вызовом миру. У более чем двухсот тысяч человек почти во всех уголках планеты подтверждено заболевание, 8 тысяч уже умерли.

Стремительное распространение коронавируса заставляет страны прибегать к экстренным методам. В Украине объявлен карантин и принят спецзакон по борьбе с заболеванием. Недавно президент Владимир Зеленский допустил введение чрезвычайного положения, если это потребуется.

Но пока отдельные регионы объявили о чрезвычайной ситуации. Ранее это сделали Черновицкая и Житомирская области. 18 марта к ним присоединилась Киевская.

"Украинская правда" рассказывает, что такое чрезвычайная ситуация, чем она отличается от чрезвычайного положения и что будет означать для украинцев.

Что такое чрезвычайная ситуация?

Закон определяет это понятие как обстановку на отдельной территории, в пределах организации, на водоеме, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения.

Причиной может быть не только эпидемия, как сейчас, но и катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, использование оружия и другое опасное событие, которое угрожает жизни или здоровью населения, привело или может привести к большому количеству жертв, нанести значительный материальный ущерб или сделать невозможной жизнь населения.

В общем чрезвычайная ситуация может быть:

естественная (как сейчас)

техногенная

социальная

военная.

В зависимости от ущерба и ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации, она может быть государственной, региональной, местной или объектовой.

Не следует путать чрезвычайную ситуацию с чрезвычайным положением, которое является правовым режимом и означает дополнительные полномочия для органов власти и ряд ограничений конституционных прав людей.

Чрезвычайное положение могут объявлять, если ситуация охватывает не менее, чем все государство, или при попытке захвата власти, насильственного изменения конституционного строя.

Введение чрезвычайного положения требует гораздо более серьезной ситуации – для него нужен указ президента, который утверждает Верховная Рада. Тогда как ситуацию вводит Кабмин или местные власти.

Введение режима чрезвычайной ситуации фактически является констатацией ее возникновения и предусматривает ликвидацию последствий.

Чрезвычайные ситуации время от времени происходят в стране, но не всегда привлекают такое внимание из-за своей локальности.

В прошлом году было зарегистрировано 146 чрезвычайных ситуаций, в которых в общей сложности погибли 199 человек, почти полторы тысячи – пострадали. Среди них, например, три смертельных пожара в Одессе: в колледже, гостинице и психбольнице.

Есть еще третье понятие – режим повышенной готовности, который является условной первым шагом. Его объявляют, если есть риск возникновения чрезвычайной ситуации.

Права и обязанности населения

Не только в условиях чрезвычайной ситуации, но в целом в сфере гражданской защиты население имеет право:

получать информацию о чрезвычайных ситуациях или опасных событиях, которые возникли или могут возникнуть, в том числе в форме, доступной для людей с проблемами зрения и слуха;

быть обеспеченными средствами коллективной и индивидуальной защиты и использовать их.

Каждый, кто на днях пробовал купить в аптеке хирургическую маску, понимает, что с этим пунктом могут возникнуть проблемы, хотя дефицит не мешает власти требовать надевать маски для проезда в общественном транспорте.

обращаться в органы власти, в том числе местной, относительно защиты от чрезвычайных ситуаций;

участвовать в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольческих формирований гражданской защиты;

в случае привлечения к ликвидации по трудовому договору, получать за это зарплату;

получать соцзащиту и компенсацию вреда жизни, здоровью и имуществу, которую нанесла чрезвычайная ситуация или борьба с ней;

получать медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитацию в случае получения физических и психологических травм.

Гражданская защита означает также и определенные обязанности для самого населения. Среди тех, что касаются уже объявленной ЧС:

соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях

(Почитать правила можно здесь, но они в основном касаются стихийных бедствий, аварий, катастроф и терроризма; также читайте рекомендации, как уберечься от вируса и не нарушать закон);

(Почитать правила можно здесь, но они в основном касаются стихийных бедствий, аварий, катастроф и терроризма; также читайте рекомендации, как уберечься от вируса и не нарушать закон); до прибытия аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасения населения и имущества;

соблюдать режимы защиты от эпидемии, радиации и так далее.

Вне чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать меры безопасности и не допускать нарушений, которые могут привести к ней, изучать способы защиты.

Что должна и может делать власть во время чрезвычайной ситуации?

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации состоят из немалого перечня. Приводим те, которые могут влияют на жизнь людей во время пандемии вируса:

оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим и транспортировка их в учреждения здравоохранения;

эвакуация или отселение пострадавших;

санитарная обработка населения и специальная обработка одежды, техники, оборудования, средств защиты, зданий, сооружений и территорий, которые были заражены;

оказание медицинской помощи пострадавшим, осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения;

введение ограничительных мер, обсервации и карантина;

оказание психологической и материальной помощи пострадавшим, проведение их медико-психологической реабилитации;

обеспечение общественного порядка;

социальная защита пострадавших.

Власти должны создавать и поддерживать минимально необходимые условия для сохранения жизни и здоровья населения в зоне чрезвычайной ситуации.

В частности, речь идет об обеспечении населения водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, изделиями медицинского назначения и лекарствами, коммунально-бытовыми услугами, а также транспортным и информационным обеспечением.

Ответственны за это местные власти.

Как должна быть организована работа власти?

Управлять ликвидацией чрезвычайной ситуации, в зависимости от ее уровня и характера происхождения, могут различные структуры, в частности Кабмин, центральные органы исполнительной власти, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования.

Для непосредственного управления ликвидационными работами назначают руководителя. На Киевщине им стал Олег Торкунов, заместитель главы облгосадминистрации.

В подчинение ему переходят все аварийно-спасательные службы, привлекаемые к ликвидации. Никто не имеет права вмешиваться в работу руководителя. Он также создает специальный штаб. В Киевской области этот штаб возглавил директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов.

В зависимости от обстоятельств руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации может принять решение об:

эвакуации (но распространения инфекции нет в причин обязательной эвакуации);

остановке работы различных организаций и предприятий в зоне чрезвычайной ситуации;

ограничении доступа населения к зоне ЧС;

привлечении к ликвидации граждан по согласию, необходимого транспорта, другого имущества предприятий и организаций, расположенных в зоне ЧС;

остановке ликвидации, если возникла повышенная угроза жизни или здоровью спасателей;

других решениях, необходимых для ликвидации и обеспечения безопасности пострадавших.

Все, кто участвует в ликвидации, а также жители зоны чрезвычайной ситуации и расположенные в ней организации в обязательном порядке должны выполнять распоряжения руководителя. Он, среди прочего, несет персональную ответственность за работы, которыми управляет.

Закон позволяет проводить целевую мобилизацию населения только в условиях чрезвычайного положения – для ликвидации особо тяжких ситуаций. Объемы и срок проведения мобилизации в таком случае определяет президент.

Что будет после чрезвычайной ситуации?

Законом предусмотрены так называемые восстановительные работы. Однако они вряд ли будут касаться нынешнего случая, ведь речь идет о восстановлении зданий, сооружений, предприятий и организаций. Пострадавшие также имеют право на компенсацию материального ущерба.

В то же время, есть и другая норма, гораздо более близкая к условиям эпидемии. Это медико-психологическая реабилитация. Она должна касаться как пострадавших, так и тех, кто работал над ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Соня Лукашова