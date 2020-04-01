Кабинет министров поддержал и в течение суток доработает постановление о введении жестких ограничений на время карантина – в частности, относительно прогулок в парках и пребывания на самоизоляции людей старше 60 лет.

Источник: заседание Кабинета министров, постановления о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 11 марта №211, которым на территории Украины введены карантин и ограничительные противоэпидемические мероприятия

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Что предполагается. Ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств – домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта.

Вместе с тем, уточняется перечень случаев, когда не применяются запреты, предусмотренные карантинными мероприятиями.

Постановление готовили срочно – вчера вечером во исполнение, в том числе и поручения президента. Прорабатываем сейчас со всеми заинтересованными органами (их). Большинство уже мы согласовали... Есть большая просьба, чтобы не терять время, принять с доработкой в ​​течение одного дня".

Комментарий уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой: "Я только что ознакомилась с данным проектом постановления. У меня есть некоторые замечания. Мы отработаем за сутки и с министром здравоохранения, и с и вице-премьером, который занимается информатизацией, для того, чтобы выписать это постановление (так), чтобы не нарушать права человека",

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Действительно, я очень внимательно прошу относиться к этому постановлению, так как оно содержит важные нормы и дополнительные ограничения. Важно, чтобы они были юридически корректными и правильно выписанными.

Поэтому берем сутки на доработку. При необходимости завтра у нас будет внеочередное заседание возможность провести – и давайте сейчас тогда его (постановление) дорабатываем".

Детали: Члены правительства поддержали проект постановления, но с условием доработки его в течение суток и учета предложений и технических правок.

Перед этим министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил в постановлении учесть предложения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Прямая речь министра Кабмина: "Мы сейчас максимально идем навстречу людям, которые выбирают добровольную самоизоляцию, даем возможность им избежать различных пень, даем дополнительные выплаты – и я бы попросил учесть возможность того, что если люди будут нарушать режим самоизоляции, чтобы мы имели возможность отменить эти льготы и бонусы, и в случае составления админпротоколов – чтобы мы могли эти вещи учесть".

От УП: На совещании у президента Владимира Зеленского обсуждали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля.

Позже Кабмин обнародовал более полный перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) мероприятия.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине