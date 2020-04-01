Кабинет министров может ввести более жесткие ограничения на время карантина – в частности, относительно прогулок в парках и пребывания на самоизоляции людей старше 60 лет.

Источник: заседание Кабинета министров, постановления о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 11 марта №211, которым на территории Украины введены карантин и ограничительные противоэпидемические мероприятия

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Что предполагается. Ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств – домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта.

Вместе с тем, уточняется перечень случаев, когда не применяются запреты, предусмотренные карантинными мероприятиями.

Постановление готовили срочно – вчера вечером во исполнение, в том числе и поручения президента. Прорабатываем сейчас со всеми заинтересованными органами (их). Большинство уже мы согласовали... Есть большая просьба, чтобы не терять время, принять с доработкой в ​​течение одного дня".

Комментарий уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой: "Я только что ознакомилась с данным проектом постановления. У меня есть некоторые замечания. Мы отработаем за сутки и с министром здравоохранения, и с и вице-премьером, который занимается информатизацией, для того, чтобы выписать это постановление (так), чтобы не нарушать права человека",

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Действительно, я очень внимательно прошу относиться к этому постановлению, так как оно содержит важные нормы и дополнительные ограничения. Важно, чтобы они были юридически корректными и правильно выписанными.

Поэтому берем сутки на доработку. При необходимости завтра у нас будет внеочередное заседание возможность провести – и давайте сейчас тогда его (постановление) дорабатываем".

Дополняется...