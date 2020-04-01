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Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов

Среда, 1 апреля 2020, 16:32
Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов

Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления".

Детали: В КМУ отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Отметим, что на заседании 1 апреля чиновники поддержали проект постановления, но с условием доработки в течение суток и с учетом всех юридических и технических правок и предложений омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того на совещании у президента Владимира Зеленского 1 апреля обсуждали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля.

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Украинская правда

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Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирусCovid-2019
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