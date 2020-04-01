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У Зеленского подумывают усилить карантин до режима "все в масках"

Среда, 1 апреля 2020, 13:42
У Зеленского подумывают усилить карантин до режима все в масках
Офис президента

На совещании у президента Владимира Зеленского обсуждали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля, поскольку на Пасху ожидается пик заболеваемости.

Источник: Офис президента

Дословно: "На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом".

Детали: Отмечается, что для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами относительно трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Что предшествовало: Пограничники прогнозируют, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

Напомним: По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19 из них 17 случаев - летальные, 10 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантин
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