У Зеленского подумывают усилить карантин до режима "все в масках"

На совещании у президента Владимира Зеленского обсуждали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля, поскольку на Пасху ожидается пик заболеваемости.

Источник: Офис президента

Дословно: "На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом".

Детали: Отмечается, что для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами относительно трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.