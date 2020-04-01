На Франковщине умерли 5 человек с коронавирусом: 2-е в перинатальном центре

В Ивано-Франковской области умерли 5 человек с выявленным заболеванием COVID-19, 2-е из них находились в областном перинатальном центре.

Источник: брифинг и.о. председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова

Прямая речь: "На 1 апреля поступило 127 результатов (анализов заболевания COVID-19 - ред.) из них 65 являются лабораторно подтвержденными, то есть такими у кого обнаружили заболевания.

К сожалению, из этих 65 человек - 5 человек погибли, двое из них находились в областном перинатальном центре".

Детали: Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой.

Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Также в них взяли ПЦР анализы и направили в лабораторию на исследование, а 2 апреля ожидают результаты.

Павлушинський добавил, что в 4-х работников центра подтвердили заболевание COVID-19.

В частности, COVID-19 подтвердили у роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном родильном доме 30 марта и в еще одной женщины. В ОГА "Укринформу" отметили, что больная имела ожирение высокой степени, сахарный диабет и другие хронические заболевания. Ей было 60 лет.

Федоров сказал, что с 20 марта в область вернулась 21 тысяч человек из-за границы. Он призвал их самоизолироваться.

По его словам, на Франковщине на местном уровне уже фактически запустили лабораторную диагностику методом ПЦР диагностики.

Результатом этого является то, что в области смогут быстрее подтверждать или опровергать заболевания на коронавирус.

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