Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция поймала еще одного мужчину, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Понедельник, 13 апреля 2020, 21:59
Полиция поймала еще одного мужчину, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Сегодня, 13 апреля, около 14 часов, произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС - это уже третий очаг огня в зоне отчуждения.

Источник: Отдел коммуникации полиции в Киевской области

Детали: Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда злоумышленник вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь.

Ветром перекинуло огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Мужчине грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также: В чем угроза пожаров в Чернобыльской зоне и что с этим делать? Объясняет эколог

Предыстория:

  • Ранее член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в Facebook, что огонь в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Ситуация критическая.
  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы"ради забавы".

6 апреля На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСполицияпожарЧернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: