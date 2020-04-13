Полиция поймала еще одного мужчину, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Сегодня, 13 апреля, около 14 часов, произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС - это уже третий очаг огня в зоне отчуждения.

Источник: Отдел коммуникации полиции в Киевской области

Детали: Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда злоумышленник вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь.

Ветром перекинуло огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Мужчине грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Предыстория:

Ранее член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в Facebook, что огонь в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Ситуация критическая.

С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы"ради забавы".

6 апреля На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.