Поліція піймала ще одного чоловіка, причетного до пожежі у зоні ЧАЕС

Сьогодні, 13 квітня, близько 14-ї години, сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС – це вже третій осередок вогню у зоні відчуження.

Джерело: Відділ комунікації поліції в Київській області

Деталі: Працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель.

Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття погрузив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

Коли зловмисник повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні поліції, а намагався самотужки погасити вогонь.

Вітром перекинуло вогонь на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Чоловікові загрожує штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

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