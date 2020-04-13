Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція піймала ще одного чоловіка, причетного до пожежі у зоні ЧАЕС

Понеділок, 13 квітня 2020, 21:59
Поліція піймала ще одного чоловіка, причетного до пожежі у зоні ЧАЕС

Сьогодні, 13 квітня, близько 14-ї години, сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС – це вже третій осередок вогню у зоні відчуження.

Джерело: Відділ комунікації поліції в Київській області

Деталі: Працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами сусіднього Іванківського відділення встановили палія. Ним виявився 37-річний місцевий житель.  

Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття погрузив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

Коли зловмисник повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні поліції, а намагався самотужки погасити вогонь.

Вітром перекинуло вогонь на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Чоловікові загрожує штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Читайте також: У чому загроза пожеж у Чорнобильській зоні і що з цим робити? Пояснює екологиня

Передісторія:

  • Раніше член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко написав у Facebook, що вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті і тепер у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів. Ситуація критична.
  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
  • 6 квітня На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.

Українська правда
Теми: ДСНСполіціяпожежаЧорнобиль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
Усі новини...
Реклама: