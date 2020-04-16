ООС: противник вел обстрел по украинским позициям из гранатометов различных систем

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Четверг, 16 апреля 2020, 07:18

В течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел обстрелы по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответили огнем из штатных огневых средств.

В сутки, что прошла, в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было.

Дословно: "Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООС война Росcия


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