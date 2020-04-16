ООС: противник вел обстрел по украинским позициям из гранатометов различных систем
В течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник вел обстрелы по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответили огнем из штатных огневых средств.
В сутки, что прошла, в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было.
Дословно: "Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников.
По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".