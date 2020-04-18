Зеленский уволил скандального начальника СБУ в Кировоградской области

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Суббота, 18 апреля 2020, 01:35

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.

Источник: указ Президента

Детали: Назначен на должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

Украинская правда
Темы: Зеленский СБУ Кировоградская область


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