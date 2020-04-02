УЕФА расширил сезон, чтобы завершить национальные чемпионаты

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Четверг, 2 апреля 2020, 00:56

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дать время для завершения национальных чемпионатов до 3 августа.

Источник: сообщение УЕФА

Детали: Решение было принято по результатам видеоконференции с 55-ю федерациями.

Отмечается, что все матчи национальных сборных (и мужчин, и женщин), которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего распоряжения.

Сюда также входят матче плей-офф Евро-2020 и отборочные матчи Евро-2021 среди женщин.

Все остальные соревнования УЕФА, включая товарищеские матчи, откладываются.

Также отменены матчи молодежных сборных среди юношей до 17 лет и девушек до 19 лет, которые были запланированы на май и июль 2020 года.

Сроки проведения клубных соревнований УЕФА 2020/2021 переносятся до дальнейшего распоряжения.

Исполнительный комитет УЕФА также решил приостановить действие положения о лицензировании клубов, связанное с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Указанное решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/2021.

Украинская правда
Темы: футбол УЕФА спорт


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