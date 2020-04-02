УЕФА снова перенес дедлайн для еврочемпионатов: хотят доиграть до 3 августа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дать время для завершения национальных чемпионатов до 3 августа.
Источник: сообщение УЕФА
Детали: Решение было принято по результатам видеоконференции с 55-ю федерациями.
Отмечается, что все матчи национальных сборных (и мужчин, и женщин), которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего распоряжения.
Сюда также входят матче плей-офф Евро-2020 и отборочные матчи Евро-2021 среди женщин.
Все остальные соревнования УЕФА, включая товарищеские матчи, откладываются.
Также отменены матчи молодежных сборных среди юношей до 17 лет и девушек до 19 лет, которые были запланированы на май и июль 2020 года.
Сроки проведения клубных соревнований УЕФА 2020/2021 переносятся до дальнейшего распоряжения.
Исполнительный комитет УЕФА также решил приостановить действие положения о лицензировании клубов, связанное с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Указанное решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/2021.
Что предшествовало: Ранее рабочая группа представителей УЕФА и Ассоциации европейских клубов приняла решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля. Перед этим дедлайн продлевали до 30 июня.
Предыстория:
- Из-за пандемии коронавируса УЕФА официально перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубки были приостановлены на стадии 1/8 финала.
- Изначально финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске.