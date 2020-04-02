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УЕФА снова перенес дедлайн для еврочемпионатов: хотят доиграть до 3 августа

Четверг, 2 апреля 2020, 00:56
УЕФА снова перенес дедлайн для еврочемпионатов: хотят доиграть до 3 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дать время для завершения национальных чемпионатов до 3 августа.

Источник: сообщение УЕФА

Детали: Решение было принято по результатам видеоконференции с 55-ю федерациями.

Отмечается, что все матчи национальных сборных (и мужчин, и женщин), которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего распоряжения.

Сюда также входят матче плей-офф Евро-2020 и отборочные матчи Евро-2021 среди женщин.

Все остальные соревнования УЕФА, включая товарищеские матчи, откладываются.

Также отменены матчи молодежных сборных среди юношей до 17 лет и девушек до 19 лет, которые были запланированы на май и июль 2020 года.

Сроки проведения клубных соревнований УЕФА 2020/2021 переносятся до дальнейшего распоряжения.

Исполнительный комитет УЕФА также решил приостановить действие положения о лицензировании клубов, связанное с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Указанное решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/2021.

Что предшествовало: Ранее рабочая группа представителей УЕФА и Ассоциации европейских клубов приняла решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля. Перед этим дедлайн продлевали до 30 июня.

Предыстория:

  • Из-за пандемии коронавируса УЕФА официально перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубки были приостановлены на стадии 1/8 финала.
  • Изначально финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске.

Украинская правда

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Темы: футболУЕФАспорт
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