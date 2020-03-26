УЕФА перенес дедлайн для еврочемпионатов: планируют играть каждые три дня

498 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 13:42

Рабочая группа представителей УЕФА и Ассоциации европейских клубов приняла решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.

Источник: Sportarena

Детали: Отмечается, что на подобном развитии событий настоял президент ЕСА и туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Лишь после завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы.

Европейские клубы будут играть по ускоренной процедуре после возобновления чемпионатов - каждые три дня.

Что предшествовало: Ранее УЕФА ставил европейским чемпионатам по футболу дедлайн 30 июня.

Предыстория:

  • Из-за пандемии коронавируса УЕФА официально перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубки были приостановлены на стадии 1/8 финала.
  • Изначально финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске.

Темы: футбол


powered by lun.ua
Материалы по теме
Официально: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли на неопределенный срок 23 марта 2020, 21:53
Павелко говорит о рекордной премии для сборной за выход на Евро-2020 23 марта 2020, 11:21
Роналду сделал тест на коронавирус 23 марта 2020, 02:54
Все новости
Главные новости
Кличко: Зеленский обещал отменить распоряжение о VIP-палатах
В Киеве 6 новых больных COVID 19 – один из них пожилой военный
Внеочередную заседание Рады хотели собрать на стадионе "Динамо", но будет в зале – нардепы
26 марта. No time to die: Пасха дома, Ломбардия выздоравливает и побег из карантина ради любви
Все новости
здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

советы

Что делать с детьми во время карантина: ресурсы и советы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!