УЕФА перенес дедлайн для еврочемпионатов: планируют играть каждые три дня

Рабочая группа представителей УЕФА и Ассоциации европейских клубов приняла решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.

Источник: Sportarena

Детали: Отмечается, что на подобном развитии событий настоял президент ЕСА и туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Лишь после завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы.

Европейские клубы будут играть по ускоренной процедуре после возобновления чемпионатов - каждые три дня.

Что предшествовало: Ранее УЕФА ставил европейским чемпионатам по футболу дедлайн 30 июня.

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