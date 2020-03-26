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УЕФА перенес дедлайн для еврочемпионатов: планируют играть каждые три дня

Четверг, 26 марта 2020, 12:42
УЕФА перенес дедлайн для еврочемпионатов: планируют играть каждые три дня

Рабочая группа представителей УЕФА и Ассоциации европейских клубов приняла решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.

Источник: Sportarena

Детали: Отмечается, что на подобном развитии событий настоял президент ЕСА и туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Лишь после завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы.

Европейские клубы будут играть по ускоренной процедуре после возобновления чемпионатов - каждые три дня.

Что предшествовало: Ранее УЕФА ставил европейским чемпионатам по футболу дедлайн 30 июня.

Предыстория:

  • Из-за пандемии коронавируса УЕФА официально перенес на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубки были приостановлены на стадии 1/8 финала.
  • Изначально финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске.

Темы: футбол
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