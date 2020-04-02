Херсон закрывают на карантин: подтвердили первый случай COVID-19

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Четверг, 2 апреля 2020, 01:32

Ровно в полночь на въездах и выездах из Херсона будет установлено 5 блокпостов. В городе подтвердили первый случай заражения коронавируса у 42-летнего мужчины.

Источник: заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook

Прямая речь: "В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус".

Детали: По словам заместителя мэра, семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, которые контактировали с инфицированным. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

Что предшествовало: По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Херсон


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