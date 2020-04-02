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Беларусь запретила вывозить гречку, чеснок и лук из-за COVID-19

Четверг, 2 апреля 2020, 02:54
Беларусь запретила вывозить гречку, чеснок и лук из-за COVID-19

Совет министров Беларуси установил временный запрет на вывоз из страны гречки, лука и чеснока.

Источник: решение правительства Беларуси, белорусское издание "БелТа"

Детали: Отмечается, что запрет распространяется на все товары независимо от страны их происхождения. Планируется, что решение будет действовать три месяца. Направлено оно на то, чтобы обеспечить население страны продуктами питания на период вспышки коронавируса.

Министерству иностранных дел поручено сообщить об этом решении Евразийскую экономическую комиссию и предложить другим членам Евразийского экономического союза принять аналогичные меры.

Такое решение было принято всеми странами Евразийского экономического пространства еще 31 марта. Кроме гречки, лука и чеснока, было решено запретить экспорт риса, проса, муки грубого помола, семян подсолнечника, бобов и другого.

Такие меры осуществляется в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Предыстория:

  • Беларусь официально сообщила о 163 случаях заражения коронавирусом, из которых 2 человека умерли и 53 - вылечились.
  • В то же время в стране до сих пор не введен карантин и проводятся массовые мероприятия.
  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.

Украинская правда
Темы: Беларуськоронавирус
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