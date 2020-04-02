Министр здравоохранения Израиля подхватил коронавирус
Четверг, 2 апреля 2020, 03:44
У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана подтвердили COVID-19.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства
Детали: Кроме того, болезнь диагностировали и у жены министра. Сейчас супругов отправили на карантин.
В то же время Лицман будет продолжать исполнять обязанности министра в соответствии с рекомендациями врачей.
По последним данным, в Израиле зарегистрировали 6092 случая заражения, 26 смертей и 241 человека, которые выздоровели.
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Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус
Напомним:
- Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху помещен под карантин, после того, как у одного из его помощников подтвердили коронавирус.
- Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.
Украинская правда