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Министр здравоохранения Израиля подхватил коронавирус

Четверг, 2 апреля 2020, 03:44
Министр здравоохранения Израиля подхватил коронавирус
Яаков Лицман

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана подтвердили COVID-19.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства

Детали: Кроме того, болезнь диагностировали и у жены министра. Сейчас супругов отправили на карантин.

В то же время Лицман будет продолжать исполнять обязанности министра в соответствии с рекомендациями врачей.

По последним данным, в Израиле зарегистрировали 6092 случая заражения, 26 смертей и 241 человека, которые выздоровели.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: Израилькоронавирус
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