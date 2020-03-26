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Израиль закрывает доступ ко всем святыням из-за коронавируса

Четверг, 26 марта 2020, 05:01
Израиль закрывает доступ ко всем святыням из-за коронавируса

Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.

Источник: Xinhua

Детали: Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны. Гражданам разрешили молиться только на улице с участием не более 10 человек на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Новые ограничения также включают предыдущий запрет выходить из дома на более чем 100 метров, за исключением похода за продуктами или лекарствами.

Кроме того, власти разрешили находиться в автомобиле только двум людям одновременно и сократили частоту движения общественного транспорта на 25%.

Сейчас в Израиле зарегистрировали 2369 случаев заражения коронавируса. Из них 5 смертей и 58 человек, которые преодолели болезнь.

Что предшествовало: Президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки для детей, которые находятся на карантине.

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Украинская правда

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Темы: Израиль
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