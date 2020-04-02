Венедиктова определилась с первым заместителем
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Четверг, 2 апреля 2020, 09:11
Первым заместителем генерального прокурора будет Игорь Мустеца – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным УП, генпрокурор Ирина Венедиктова представит коллективу Игоря Мустеца 2 апреля.
Заместителем Венедиктовой будет Алексей Симоненко.
Этому предшестовало: Ранее УП писала, что заместителями генпрокурора будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и экс- начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области Игорь Сидоренко. Однако речь шла не о Сидоренко, а о Симоненко.
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