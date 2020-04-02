Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова определилась с еще одним заместителем

Четверг, 2 апреля 2020, 09:11
Венедиктова определилась с еще одним заместителем

Еще одним заместителем генерального прокурора будет Игорь Мустеца – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Офис генпрокурора

Детали: Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля, представила коллективу Офиса генерального прокурора нового заместителя Игоря Мустеца.

Генпрокурор сообщила, по каким направлениям он будет работать. Офис генпрокурора не обнародовал эту информацию.

В ежегодной декларации за 2018 год Мустеца указал, что не имеет в собственности квартир и пользуется автомобилем Volkswagen Touareg (2013), которым владеет совместно с супругой.

Когда в ноябре прошлого года Олег Соболь написал заявление на увольнение с должности прокурора Черновицкой области, Игорь Мустеца исполнял его обязанности.

Этому предшестовало:  27 марта Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора двух своих новых заместителей – Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

УП, исправлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: