Еще одним заместителем генерального прокурора будет Игорь Мустеца – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Офис генпрокурора

Детали: Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля, представила коллективу Офиса генерального прокурора нового заместителя Игоря Мустеца.

Генпрокурор сообщила, по каким направлениям он будет работать. Офис генпрокурора не обнародовал эту информацию.

В ежегодной декларации за 2018 год Мустеца указал, что не имеет в собственности квартир и пользуется автомобилем Volkswagen Touareg (2013), которым владеет совместно с супругой.

Когда в ноябре прошлого года Олег Соболь написал заявление на увольнение с должности прокурора Черновицкой области, Игорь Мустеца исполнял его обязанности.

Этому предшестовало: 27 марта Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора двух своих новых заместителей – Андрея Любовича и Алексея Симоненко.