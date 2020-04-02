Первым заместителем генерального прокурора будет Игорь Мустеца – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, генпрокурор Ирина Венедиктова представит коллективу Игоря Мустеца 2 апреля.

Заместителем Венедиктовой будет Алексей Симоненко.

Этому предшестовало: Ранее УП писала, что заместителями генпрокурора будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и экс- начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области Игорь Сидоренко. Однако речь шла не о Сидоренко, а о Симоненко.