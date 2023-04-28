Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 16:56

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Лихтенштейне по совместительству.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", – говорится в тексте указа.

Реклама:

17 июля Зеленский отстранил Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова от должностей и объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.

Тогда руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Венедиктову ждет назначение на дипломатическом фронте.

В ноябре Зеленский назначил ее послом Украины в Швейцарии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Венедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Зеленский заменил Венедиктову Костиным в СНБО
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: