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Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 16:56

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Лихтенштейне по совместительству.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", – говорится в тексте указа.

17 июля Зеленский отстранил Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова от должностей и объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.

Тогда руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Венедиктову ждет назначение на дипломатическом фронте.

В ноябре Зеленский назначил ее послом Украины в Швейцарии.

Темы: Венедиктова
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