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Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 16:18
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Источник: указ от 17 ноября

Дословно: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации".

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Темы: ВенедиктоваЗеленскийШвейцария
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