Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Четверг, 17 ноября 2022, 16:18
Президент Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
Источник: указ от 17 ноября
Дословно: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации".
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Предыстория:
- Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора 19 июля 2021 года.
- 3 августа 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Зеленскому на назначение Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.