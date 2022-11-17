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Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 17:18
ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Источник: указ от 17 ноября

Дословно: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации".

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Темы: ВенедиктоваЗеленскийШвейцария
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