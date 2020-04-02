В ГБР говорят, что отмены закона об амнистии майдановцам хочет ООН

1129 просмотров
Четверг, 2 апреля 2020, 13:15

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

  • недоукоплектованисть судов следователями судьями;
  • недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
  • так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей".

Детали: Как указывает пресс служба ГБР, в своем отчете по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане мониторинговая миссия рекомендует Украине:

  • обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Солоков подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

Что было раньше: В феврале в то время и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников протестов от 2014 года.

Руслан Рябошапка, который тогда был генеральным прокурором, назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене закона об амнистии майдановцев.

При этом он подчеркнул, что в законе есть норма, которую следует изменить. По его словам, она мешает расследовать дела независимо от того, кто мог быть лицом, совершившим эти преступления. Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, хранить информацию.

Темы: Евромайдан ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении действующему следователю полиции 24 марта 2020, 19:13
ГБР провело еще 4 следственных эксперимента в расследовании расстрелов на Майдане 13 марта 2020, 16:59
Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого 10 марта 2020, 14:47
Все новости
Главные новости
Кличко рассказал о новых случаях коронавируса в Киеве и первой смерти
2 апреля. No time to die: Количество инфицированных приближается к миллиону, Франция выписала 50 млн. евро штрафа за нарушение карантина
СБУ объяснила, в чем подозревает "Eurolab" Пальчевского
Минздрав: все умершие от коронавируса в Украине – люди старше 50 лет
Все новости
социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

безопасность

Надо ли сбривать бороду во время коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!