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Коронапоправка: у Путина задумались над переносом парада 9 мая

Четверг, 2 апреля 2020, 13:53
Коронапоправка: у Путина задумались над переносом парада 9 мая

В Кремле рассматривают сценарий проведения парада Победы осенью, в этом случае торжества могут состояться со зрителями, но сохраняется и вариант проведения парада "без трибун" 9 мая.

Источник: российский РБК со ссылкой на анонимных собеседников в Минобороны РФ и администрации президента Путина

Детали: Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. В качестве основных источники РБК выделяют два.

Перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме.

Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Проведение парада Победы 9 мая "без трибун", то есть без зрителей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков об альтернативных форматах парада Победы высазался следующим образом: "Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений".

Напомним: Президент Беларуси Александр Лукашенко, называющий коронавирус "психозом", не собирается отменять парад на 9 мая. При этом еще и планировал посетить парад в Москве, для чего свои торжественные мероприятия перенес на вечер.

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Темы: Росcиякоронавирус
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