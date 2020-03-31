Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу

У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Источник: "Россия 24"

Детали: Пресс-секретарь Путина, комментируя это, сказал: "Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально".

Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в Подмосковье, которая принимает больных COVID-19.

Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.

24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.

Инкубационный период COVID-19, по разным исследованиям, может составлять от 14 до 27 дней. Однако в течение этого периода человек, у которого еще нет симптомов болезни, может заразить вирусом другого.

Что было раньше: 27 марта прессекретар Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.

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