Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу
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Вторник, 31 марта 2020, 16:17
У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.
Источник: "Россия 24"
Детали:Пресс-секретарь Путина, комментируя это, сказал, что президент "регулярно тестируется" и "все нормально".
Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в подмосковье, которая принимает больных COVID-19.
24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.
Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.
Дополняется...
Что было раньше: 27 марта прессекретар Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.
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