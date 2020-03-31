Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу

У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Источник: "Россия 24"

Детали:Пресс-секретарь Путина, комментируя это, сказал, что президент "регулярно тестируется" и "все нормально".

Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в подмосковье, которая принимает больных COVID-19.

24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.

Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.

Дополняется...

Что было раньше: 27 марта прессекретар Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.