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Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу

Вторник, 31 марта 2020, 16:17
Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу

У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. 

Источник: "Россия 24"

Детали: Пресс-секретарь Путина, комментируя это, сказал: "Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально".

Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в Подмосковье, которая принимает больных COVID-19.

Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.

24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.

Инкубационный период COVID-19, по разным исследованиям, может составлять от 14 до 27 дней. Однако в течение этого периода человек, у которого еще нет симптомов болезни, может заразить вирусом другого.

Что было раньше: 27 марта прессекретар Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.

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Напомним:

  • За последние сутки с 30 по 31 марта в России зарегистрировали 500 случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах.
  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Украинская правда
Темы: Путинкоронавирус
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