Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу
У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.
Источник: "Россия 24"
Детали: Пресс-секретарь Путина, комментируя это, сказал: "Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально".
Врача, у которого нашли вирус, зовут Денис Проценко, он возглавляет больницу в Подмосковье, которая принимает больных COVID-19.
Сообщается, что состояние мужчины удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице.
24 марта Путин посещал эту больницу и общался с Проценко.
Инкубационный период COVID-19, по разным исследованиям, может составлять от 14 до 27 дней. Однако в течение этого периода человек, у которого еще нет симптомов болезни, может заразить вирусом другого.
Что было раньше: 27 марта прессекретар Путина подтвердил, что один сотрудник его администрации заразился коронавирусом.
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Напомним:
- За последние сутки с 30 по 31 марта в России зарегистрировали 500 случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах.
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.