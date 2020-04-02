Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

70% украинцев считают, что Зеленский не справился с войной на Донбассе

Четверг, 2 апреля 2020, 15:01
70% украинцев считают, что Зеленский не справился с войной на Донбассе

По мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии с 27 по 30 марта

Дословно: "В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешная, а 70% - что неуспешная.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%".

Почему это важно: Во время президентской кампании и после выборов Зеленский отмечал, что задачей № 1 для него на посту президента будет завершение войны на Донбассе.

Что было раньше: В прошлом году результаты различных опросов свидетельствовали о том, что большинство украинцев ждут от Зеленского на разрешение конфликта на Донбассе.

По состоянию на апрель 2020 года обстрелы на востоке Украины продолжаются.

В конце 2019 года состоялась первая за 3 года встреча в нормандской формате, где стороны договорились встретиться снова через 4 месяца, однако в связи с пандемией коронавируса и тем, что некоторые участники процесса не выполнили взятых на себя обязательств, когда состоится встреча пока не известно.

Россия настаивает на проведении местных выборов в ОРДЛО с участием своих представителей, украинская сторона отмечает, что выборы там могут произойти только тогда, когда украинские пограничники возьмут под контроль всю российско-украинскую границу.

 

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Украинская правда
Темы: опроскоррупцияЗеленскийвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
опрос
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: