70% украинцев считают, что Зеленский не справился с войной на Донбассе

По мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии с 27 по 30 марта

Дословно: "В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешная, а 70% - что неуспешная.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%".

Почему это важно: Во время президентской кампании и после выборов Зеленский отмечал, что задачей № 1 для него на посту президента будет завершение войны на Донбассе.

Что было раньше: В прошлом году результаты различных опросов свидетельствовали о том, что большинство украинцев ждут от Зеленского на разрешение конфликта на Донбассе.

По состоянию на апрель 2020 года обстрелы на востоке Украины продолжаются.

В конце 2019 года состоялась первая за 3 года встреча в нормандской формате, где стороны договорились встретиться снова через 4 месяца, однако в связи с пандемией коронавируса и тем, что некоторые участники процесса не выполнили взятых на себя обязательств, когда состоится встреча пока не известно.

Россия настаивает на проведении местных выборов в ОРДЛО с участием своих представителей, украинская сторона отмечает, что выборы там могут произойти только тогда, когда украинские пограничники возьмут под контроль всю российско-украинскую границу.

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже