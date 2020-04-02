70% украинцев считают, что Зеленский не справился с войной на Донбассе

По мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии с 27 по 30 марта

Дословно: "В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешная, а 70% - что неуспешная.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%".

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.