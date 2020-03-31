Глава офиса Зеленского назвал главное условие следующей встречи в "нормандском формате"
Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным условием следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне является выполнение предыдущих договоренностей, которые достигли в конце 2019 года в Париже.
Источник: онлайн брифинг Ермака 31 марта
Прямая речь: "Главным условием проведения саммита лидеров "Нормандского формата" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже.
К сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже.
Первое и главное условие - это выполнение всего того, что было в Париже. В первую очередь, - это прекращение огня, которое не соблюдается. Украинская сторона всегда повторяет, что если кто-то стреляет по нашим бойцам, то наша армия дает отпор".
Детали: Ермак отметил, что на Донбассе постоянно гибнут украинские военные от вражеских пуль, но несмотря на это Украина хочет мира.
Что предшествовало: По данным "Европейской правды", по мнению представителя официальной Германии, встреча лидеров государств "Нормандского формата" точно не пройдет в апреле.
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Напомним:
- 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
- Тогда было решето, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца.
- В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после Нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.