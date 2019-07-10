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Больше всего украинцы ждут от Зеленского решения одного вопроса

Среда, 10 июля 2019, 17:35

Более половины украинцев 65% хотят, чтобы президент Владимир Зеленский завершил войну, более трети 36,6% ждет улучшения экономики страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Опрошенным предлагали дать три ответа из предложенных социологами на вопрос: "Что в первую очередь должен сделать президент, чтобы повысить Ваше доверие к нему?".

 
ФОТО: "РЕЙТИНГ"

Так, 65% опрошенных ответили, что ждут от президента "завершение войны на Донбассе", а 36,6% респондентов ждут от Зеленского "улучшения экономики".

На третьем месте в рейтинге ответов респондентов "борьба с коррупцией". В частности, 33% хотят, чтобы Зеленский "боролся с коррупцией". Еще 20% опрошенных призывают президента "создавать рабочие места".

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2,400 респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 2%.

Напомним:

  • По состоянию на апрель большинство опрошенных украинцев считали, что новоизбранный президент Зеленский в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.
  • Опрос Киевского международного института социологии с 25 июня по 7 июля свидетельствует о том, 42,8% все еще ждут от президента решения о "снижении тарифов на коммунальные услуги".

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияЗеленский
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