В связи с распространением коронавируса в России продлили до конца апреля режим нерабочих дней, которой продолжается уже неделю.

Источник: обращение президента РФ Владимира Путина, транслируемое на российском телевидении

Прямая речь: "Мною принято решение продлить режим нераббочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы".

Детали: Он подчеркнул, что вирусная угроза в стране сохраняется и пик эпидемии в мире и России еще впереди.

При этом Путин обратил внимание, что ситуация в стране меняется, и в разных регионах складывается по-разному. Например, в Москве существует реальная угроза, а в других регионах еще не зафиксировано ни одного случая.

Он заявил, что с учетом развития ситуации в стране будет принимать дополнительные решения, и "если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения".

Предыстория: