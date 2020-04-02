Путин продлил россиянам "каникулы" до конца апреля
В связи с распространением коронавируса в России продлили до конца апреля режим нерабочих дней, которой продолжается уже неделю.
Источник: обращение президента РФ Владимира Путина, транслируемое на российском телевидении
Прямая речь: "Мною принято решение продлить режим нераббочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы".
Детали: Он подчеркнул, что вирусная угроза в стране сохраняется и пик эпидемии в мире и России еще впереди.
При этом Путин обратил внимание, что ситуация в стране меняется, и в разных регионах складывается по-разному. Например, в Москве существует реальная угроза, а в других регионах еще не зафиксировано ни одного случая.
Он заявил, что с учетом развития ситуации в стране будет принимать дополнительные решения, и "если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения".
Предыстория:
- С 30 марта по 5 апреля в России была объявлена нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
- Среди сотрудников администрации Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.
- В РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".
- Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.