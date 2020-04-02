Коронавирус в РФ: россиянам продлили "каникулы" до конца апреля

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Четверг, 2 апреля 2020, 17:26

В связи с распространением коронавируса в России продлили до конца апреля режим нерабочих дней, которой продолжается уже неделю.

Источник: обращение президента РФ Владимира Путина, транслируемое на российском телевидении

Прямая речь: "Мною принято решение продлить режим нераббочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы".

Детали: Он подчеркнул, что вирусная угроза в стране сохраняется и пик эпидемии в мире и России еще впереди.

При этом путин обратил внимание, что ситуация в стране меняется, и в разных регионах складывается по-разному. Например, в Москве существует реальная угроза, а в других регионах еще не зафиксировано ни одного случая.

Дополняется...

Темы: коронавирус Росcия Путин Covid-2019


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