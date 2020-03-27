Все ближе к Путину: в администрации президента РФ выявили коронавирус – росСМИ

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Пятница, 27 марта 2020, 10:41

Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.

Источник: поинформированные собеседники российского издания РБК

Детали: Два близких к Кремлю источника рассказали, что в администрации Путина после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус: "Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек".

По словам собеседников, еще один случай выявлен в управлении делами президента РФ.

В то же время, пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Темы: коронавирус Covid-2019 Росcия Путин


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