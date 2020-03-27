Все ближе к Путину: в администрации президента РФ выявили коронавирус – росСМИ
Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.
Источник: поинформированные собеседники российского издания РБК
Детали: Два близких к Кремлю источника рассказали, что в администрации Путина после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус: "Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек".
По словам собеседников, еще один случай выявлен в управлении делами президента РФ.
В то же время, пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Что было раньше: 26 марта, по информации источников "Медузы", у одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.
Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".
Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.
Предыстория:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 840 случаев заболевания коронавирусом, 3 человек умерли.
- С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.
- Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.
- Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.
- 23 марта Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.