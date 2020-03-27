Все ближе к Путину: в администрации президента РФ выявили коронавирус – росСМИ

Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.

Источник: поинформированные собеседники российского издания РБК

Детали: Два близких к Кремлю источника рассказали, что в администрации Путина после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус: "Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек".

По словам собеседников, еще один случай выявлен в управлении делами президента РФ.

В то же время, пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Что было раньше: 26 марта, по информации источников "Медузы", у одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.

Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

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