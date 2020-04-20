Президент Бразилии вышел на митинг против карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны, где призывали положить конец карантинным ограничениям.

Источник: CNN

Детали: На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Последние поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции.

Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.

Президент Бразилии отрицает опасность от коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.

Сейчас в Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 летальных случая.

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Напомним: