Президент Бразилии вышел на митинг против карантина

728 просмотров
Понедельник, 20 апреля 2020, 06:30

Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны, где призывали положить конец карантинным ограничениям.

Источник: CNN

Детали: На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Последние поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции.

Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.

Президент Бразилии отрицает опасность от коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.

Сейчас в Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 летальных случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: Бразилия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бразилия опередила Канаду по количеству заражений COVID-19 16 апреля 2020, 01:13
Коронавирус в Бразилии: стадион превратят в больницу 24 марта 2020, 12:04
В одном из крупнейших городов Бразилии за сутки выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за 110 лет 26 января 2020, 02:53
Все новости
Главные новости
В Коростене коронавирус подтвердили в 6-месячного ребенка
На месте нападения на Стерненко было авто семьи экс-советника главы полиции области
Из-за толпы в Почаевской лавре начали производство
В Одесской области от коронавируса умер семейный врач
Все новости
Минздрав

Нужно ли платить за тест на коронавирус

здоровье

Как спастись от смога в воздухе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!