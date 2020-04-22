Для получения должности Саакашвили попытается договориться со "слугами" - источники

Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили встретится с фракцией "Слуга народа" и обсудит с ней возможность своего назначения в правительство Дениса Шмыгаля.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: Они сообщили, что в пятницу, 24 апреля, планируется встреча Саакашвили с фракцией, на которой он будет убеждать депутатов его поддержать. Если 70% фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование в зал Верховной Рады.

В случае же поддержки менее 70% "фракцию через колено никто ломать не станет".

По информации источников, уже сейчас не все во фракции хотят видеть Саакашвили на посту вицепремьера.

Назначение Саакашвили могут вынести на голосование уже в эту пятницу, на внеочередном заседании Рады. Оно начнется в 13:00.

Предыстория: ранее источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщили, что Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут 24 апреля назначить вицепремьером по вопросам реформ. Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Президент Владимир Зеленский считает, что у експрезидента Грузии есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.