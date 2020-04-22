Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для получения должности Саакашвили попытается договориться со "слугами" - источники

Среда, 22 апреля 2020, 23:19
Для получения должности Саакашвили попытается договориться со слугами - источники

Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили встретится с фракцией "Слуга народа" и обсудит с ней возможность своего назначения в правительство Дениса Шмыгаля.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: Они сообщили, что в пятницу, 24 апреля, планируется встреча Саакашвили с фракцией, на которой он будет убеждать депутатов его поддержать. Если 70% фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование в зал Верховной Рады.

В случае же поддержки менее 70% "фракцию через колено никто ломать не станет".

По информации источников, уже сейчас не все во фракции хотят видеть Саакашвили на посту вицепремьера.

Назначение Саакашвили могут вынести на голосование уже в эту пятницу, на внеочередном заседании Рады. Оно начнется в 13:00.

Предыстория: ранее источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщили, что Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут 24 апреля назначить вицепремьером по вопросам реформ. Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Президент Владимир Зеленский считает, что у експрезидента Грузии есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКабинет министровСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: