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Для отримання посади Саакашвілі спробує домовитись зі "слугами" - джерела

Середа, 22 квітня 2020, 23:19
Для отримання посади Саакашвілі спробує домовитись зі слугами - джерела

Колишній президент Грузії і голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі зустрінеться із фракцією "Слуга народу" і обговорить з нею можливість свого призначення в уряд Дениса Шмигаля.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: Вони повідомили, що у п'ятницю, 24 квітня, планується зустріч Саакашвілі із фракцією, на якій він буде переконувати депутатів його підтримати. Якщо 70% фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування в зал Верховної Ради.

У  разі ж підтримки менше 70% "фракцію через коліно не ламатимуть".

За інформацією джерел, уже зараз не всі у фракції хочуть бачити Саакашвілі на посаді віцепрем’єра.

Призначення Саакашвілі можуть винести на голосування вже у цю п’ятницю, на позачергове засідання Ради. Воно почнеться о 13:00.

Передісторія: раніше джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу" повідомили, що Міхеіла Саакашвілі, якого за часів президента Петра Порошенка вигнали з України, можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ 24 квітня. Пізніше сам Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у експрезидента Грузії є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліКабінет міністрівСлуга народуВерховна Рада
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