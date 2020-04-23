На военном полигоне Львовщины нашли мертвого курсанта

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Четверг, 23 апреля 2020, 12:32

На военном полигоне в Яворивском районе Львовской области обнаружили тело без признаков жизни курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

Источник: Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины, РадиоСвобода

Детали: Тело обнаружено в среду, 22 апреля, около 18.30. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа Яворивского отдела Нацполиции, Территориального управления Государственного бюро расследований Львова, работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Следователи Территориального управления ГБР уголовное преступление внесли в Единый реестр досудебных расследований.

По информации Радио Свобода из разных источников, найдено тело курсанта Национальной академии Сухопутных войск вблизи военной части в поселке Немиров. Сейчас следователи рассматривают несколько версий - от убийства до самоубийства. Впрочем больше склоняются к тому, что курсант застрелил себя из эмоциональных причин - из-за несчастной любви.

Продолжается следствие.

Темы: Вооруженные силы Луганская область


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