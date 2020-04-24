Общественный совет МИД предлагает создать "консультативный совет" по Донбассу по другим правилам

Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу, который бы позволил избежать скрытого признания так называемых "Л/ДНР".

Об этом говорится в решении Общественного совета, текстом которого располагает "Европейская правда".

Документ, одобренный членами совета 23 апреля, предупреждает, что создание органа по схеме, которую предварительно согласовал руководитель ОПУ Андрей Ермак, несет риски для Украины и является "попыткой России навязать собственную логику и сценарий реализации Минских договоренностей".

"Эта логика заключается в фактической "приднестровизации" конфликта через признание Украиной марионеточных администраций оккупированных Россией территорий Донбасса стороной конфликта, начало прямых переговоров между Киевом и марионеточными администрациями, закрепление за Россией статуса посредника. Это, в свою очередь, ведет к избеганию Россией наказания за совершение международно признанной агрессии против Украины и других военных преступлений в Украине", - считают представители совета.

Впрочем, эксперты считают, что Украина имеет возможность создать "консультативный совет", избежав этих рисков, если не назначит ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске.

"Украина имеет безусловное право самостоятельно создавать любые органы, организации и структуры, которые имеют целью обеспечения прав граждан Украины, проживающих или проживавших на оккупированной территории. В том числе Украина может самостоятельно создать консультативный совет, в который могут войти представители Украины, представители оккупированных территорий (отобранные Украиной, в том числе из числа временно перемещенных лиц), а также представители Франции и ФРГ", - говорится в предложениях Общественного совета.

Общественный совет при МИД в своем решении призвал президента Украины, Верховную раду, правительство и МИД рассмотреть возможность создания консультативного совета в таком формате и "настаивать на включении консультативного совета, созданного по указанному алгоритму, в работу Трехсторонней контактной группы".

Данное решение (его полный текст можно прочесть по этой ссылке) было поддержано без возражений. "Ни одного голоса против не было. Но поскольку не все члены проголосовали, то можно говорить, что подавляющее большинство было за", - уточнил в комментарии ЕвроПравде глава совета Геннадий Максак.

Общественный совет при МИД является консультативно-совещательным органом при министерстве и объединяет 14 экспертов по вопросам внешней политики; его действующий состав утвержден приказом МИД Украины №223 от 21 мая 2019 года.