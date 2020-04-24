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Кабмин уволил Нефедова и Верланова

Пятница, 24 апреля 2020, 19:43
Кабмин уволил Нефедова и Верланова

Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина, "Правительственный портал"

Детали: Также уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

На этом же заседании правительство уволило заместителя председателя Государственной налоговой службы Дмитрия Венцковского.

Комментируя эти решения, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует в ближайшее время назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства.

Напомним:

  • В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

украинская правда
Темы: Кабинет министровналогитаможня
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