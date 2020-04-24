Кабмин уволил Нефедова и Верланова – нардеп
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Пятница, 24 апреля 2020, 19:43
Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина
Детали: Также, по словам депутата, уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Напомним:
- В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
- Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
украинская правда
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