Кабмин уволил Нефедова и Верланова – нардеп

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Пятница, 24 апреля 2020, 19:43

Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина

Детали: Также, по словам депутата, уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Напомним:

  • В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

украинская правда
Темы: Кабинет министров налоги таможня


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