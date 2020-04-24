Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина

Детали: Также, по словам депутата, уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Напомним: