Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина, "Правительственный портал"

Детали: Также уволены заместители Нефедова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

На этом же заседании правительство уволило заместителя председателя Государственной налоговой службы Дмитрия Венцковского.

Комментируя эти решения, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует в ближайшее время назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства.

Напомним: