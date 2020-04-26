Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД просит мир давить на РФ для выполнения приказа суда ООН по Меджлису

Воскресенье, 26 апреля 2020, 12:53
МИД просит мир давить на РФ для выполнения приказа суда ООН по Меджлису

МИД Украины в четвертую годовщину запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией призывает мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении министерства иностранных дел.

МИД напомнил, что Международный суд ООН 19 апреля 2017 года своим приказом среди прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис".

Россия сознательно игнорирует это предписание приказа суда ООН уже в течение трех лет, заявили в министерстве. Вопрос невыполнения Россией приказа будет рассматриваться Международным Судом ООН уже при рассмотрении дела по существу, отметили в ведомстве.

"В этой связи призываем мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции с целью обеспечения выполнения приказа Международного суда ООН и прекращения притеснений крымскотатарской общины в Крыму", - заявили в министерстве.

Напомним, в феврале в шестую годовщину попытки России аннексировать Крым Соединенные Штаты призвали РФ прекратить оккупацию украинского полуострова и преследование крымских татар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДМеджлисООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
Все новости...
Реклама: