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Формирование РФ 11 раз обстреляли украинских воинов. Потери противника уточняются.

Понедельник, 27 апреля 2020, 07:16
Формирование РФ 11 раз обстреляли украинских воинов. Потери противника уточняются.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. ОС принимали меры по сохранению жизни военнослужащих и гражданского населения. Потери противника уточняются.

Источник: штаб ООС

Детали: 26 апреля противник применил против украинских воинов, запрещены к размещению на линии соприкосновения, артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие .

Дословно: "Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность ".

Детали: Потери за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются.

Дословно: "С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "противник со 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСРосcиявойна
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