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Иран отмежевался от заявлений своего депутата, оправдывавшего сбитие самолета МАУ - МИД

Понедельник, 27 апреля 2020, 13:13

Иран отмежевался от заявлений своего депутата, который ранее оправдывал сбитие самолета МАУ, и подтвердил, что они "получили соответствующую правовую оценку".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины по итогам разговора между Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

Основной темой разговора министров было расследование сбивания украинского рейса PS752 и выплата компенсаций семьям жертв.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, ранее возмутившее общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования", - говорится в сообщении.

Также министр иностранных дел Ирана заверил, что его страна стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Дмитрий Кулеба в разговоре отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Также он подчеркнул, что настаивает на передаче Украине черных ящиков сбитого самолета, согласно Чикагской конвенции, "с последующим решением о месте их расшифровки и изучения с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии".

Ранее "Радио Свобода" сообщало, что член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи 5 апреля в комментарии местному изданию Hamdeli назвал сбивание украинского самолета "правильным шагом" со стороны иранских военных и сказал, что никто из военных не был арестован за это. Вице-премьер Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает объяснений от Ирана относительно этого заявления.

Впоследствии телеканал Al Arabiya со ссылкой на руководителя Организации судоустройства Вооруженных сил Ирана сообщил, что против Хасана Норузи возбудили уголовное дело за "распространение лжи".

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, сбили 8 января вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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