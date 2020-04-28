Украинцы, вернувшиеся из США пойдут на самоизоляцию с приложением "Дий дома"

Специальный коммерческий рейс "МАУ" Майами-Киев вернул домой 259 Украинская, из которых 119 - дети. Почти две сотни пассажиров установили приложение "Действуй дома", остальные украинский отправятся на обсервацию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры. После приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками провели температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

И хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую ​​возможность при условии регистрации в приложении "Дий дома".

Детали: в целом "Дий дома" на свои гаджеты установили почти две сотни пассажиров этого самолета. Эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лиц, прибывших из США, отправились на обсервацию.