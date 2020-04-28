Спеціальний комерційний рейс "МАУ" Маямі-Київ повернув додому 259 українців, з яких 119 – діти. Майже дві сотні пасажирів встановили додаток "Дій вдома", решта українців відправляться на обсервацію.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Евакуаційний рейс зі Сполучених Штатів Америки був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні ізолюватися вдома мають таку можливість за умови реєстрації в додатку "Дій вдома".

Деталі: Загалом "Дій вдома" на свої гаджети встановили майже дві сотні пасажирів цього літака. Ці пасажири відправилися на самоізоляцію за вказаною адресою. Решту осіб, які прибули зі США, відправилися на обсервацію.

Що було раніше:

У понеділок, 27 квітня, спеціальний комерційний літак "МАУ" забрав 259 українців із Маямі до Києва, з них 119 – діти.

Цим спецрейсом з Маямі додому також повертається 119 учнів з України, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.

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