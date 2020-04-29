Относительно патрульного, который дергал журналиста hromadske, начали служебное расследование

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Среда, 29 апреля 2020, 14:38
hromadske

Из-за конфликта между полицейскими и журналистом hromadske Богданом Кутеповым, которому повредили технику, относительно патрульного начали служебное расследование.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "Патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции. Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир.

Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие - взял его за руку и отвел с места.

Относительно действий полицейского начатое служебное расследование".

Детали: Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.

Что было раньше: Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.

К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".

На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Украинская правда
Темы: полиция нападение СМИ Киев


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