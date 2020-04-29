Относительно патрульного, который дергал журналиста hromadske, начали служебное расследование
Из-за конфликта между полицейскими и журналистом hromadske Богданом Кутеповым, которому повредили технику, относительно патрульного начали служебное расследование.
Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева
Дословно: "Патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции. Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир.
Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие - взял его за руку и отвел с места.
Относительно действий полицейского начатое служебное расследование".
Детали: Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.
Что было раньше: Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.
К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".
На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.
После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.
Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.