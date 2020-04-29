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Щодо патрульного, який шарпав журналіста hromadske, почали службове розслідування

Середа, 29 квітня 2020, 14:38
Щодо патрульного, який шарпав журналіста hromadske, почали службове розслідування
hromadske

Через конфлікт між поліцейськими та журналістом hromadske Богданом Кутєповим, якому пошкодили техніку, відносно патрульного розпочали службове розслідування.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Дослівно: "Патрульні попросили журналістів звільнити пагорб біля місця проведення акції. Один з журналістів відмовився покидати визначену територію, залишився на місці та продовжив проводити прямий ефір.

Розпочалась словесна перепалка між інспектором та журналістом, під час якої один з патрульних застосував до представника преси фізичний вплив – взяв його за руку та відвів з місця.

Відносно дій поліцейського розпочате службове розслідування".

Деталі: Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.

Що було раніше: Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.

До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".

На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.

Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор.

Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

Українська правда
Теми: поліціянападЗМІКиїв
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