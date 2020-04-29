Щодо патрульного, який шарпав журналіста hromadske, почали службове розслідування
Через конфлікт між поліцейськими та журналістом hromadske Богданом Кутєповим, якому пошкодили техніку, відносно патрульного розпочали службове розслідування.
Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва
Дослівно: "Патрульні попросили журналістів звільнити пагорб біля місця проведення акції. Один з журналістів відмовився покидати визначену територію, залишився на місці та продовжив проводити прямий ефір.
Розпочалась словесна перепалка між інспектором та журналістом, під час якої один з патрульних застосував до представника преси фізичний вплив – взяв його за руку та відвів з місця.
Відносно дій поліцейського розпочате службове розслідування".
Деталі: Конфлікт стався 29 квітня між Кутєповим та патрульним батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Києві під час акції біля Кабміну.
Що було раніше: Зранку 29 квітня журналісти Богдан Кутєпов і Нікіта Мекензін стрімили акцію протесту підприємців з пагорба в парку напроти Кабміну.
До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Мовляв, Кутєпов "стояв на зеленій зоні".
На журналістів напали й виштовхнули з газону. Це відбувалося у прямому ефірі.
Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожували зламати йому камеру і зламали стабілізатор.
Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.